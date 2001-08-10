Тихоокеанское
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15:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ранее судимый сахалинец похитил две бутылки алкоголя на 20 тысяч рублей

Ранее судимый сахалинец похитил две бутылки алкоголя на 20 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли серию краж алкогольной продукции из торговых точек одной сети. Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

Как установили правоохранители, подозреваемый, находясь в торговом зале одного из магазинов, присмотрел для хищения бутылку дорогостоящего алкогольного напитка. Дождавшись момента, когда за его действиями никто не наблюдает, мужчина взял товар с полки и спрятал во внутренний карман куртки, после чего покинул место преступления. В тот же день фигурант зашёл в другой магазин этой же розничной сети и по аналогичной схеме похитил ещё одну бутылку алкоголя с витрины.

Общая сумма причинённого ущерба от двух краж составила около 20 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

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