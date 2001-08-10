Ранее судимый сахалинец похитил две бутылки алкоголя на 20 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли серию краж алкогольной продукции из торговых точек одной сети. Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

Как установили правоохранители, подозреваемый, находясь в торговом зале одного из магазинов, присмотрел для хищения бутылку дорогостоящего алкогольного напитка. Дождавшись момента, когда за его действиями никто не наблюдает, мужчина взял товар с полки и спрятал во внутренний карман куртки, после чего покинул место преступления. В тот же день фигурант зашёл в другой магазин этой же розничной сети и по аналогичной схеме похитил ещё одну бутылку алкоголя с витрины.

Общая сумма причинённого ущерба от двух краж составила около 20 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.