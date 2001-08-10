В Приморье семилетний ребенок погиб за рулем квадроцикла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура взяла под особый контроль расследование трагического дорожно-транспортного происшествия в Спасском муниципальном округе, унесшего жизнь семилетнего ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Инцидент произошел вечером 4 июля 2026 года в селе Хвалынка. По предварительным данным, водитель автомобиля «JAC T9» столкнулся с квадроциклом, которым управлял несовершеннолетний. Полученные в результате аварии травмы оказались смертельными для семилетнего мальчика. Еще один ребенок, шести лет, был экстренно доставлен в медицинское учреждение и в настоящее время находится на лечении.

Для координации следственных действий на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Спасска-Дальнего Сергей Пчелинцев. Ход процессуальной проверки и ее итоги находятся на личном контроле надзорного ведомства.

В рамках расследования прокуратура даст принципиальную оценку законности передачи управления транспортным средством несовершеннолетнему, а также проанализирует эффективность проводимой работы по предупреждению детского травматизма на дорогах.