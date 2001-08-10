Пьяный житель Корсакова, находясь в отделении, ударил по лицу сотрудницу полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове местный житель предстанет перед судом за применение силы к сотруднице полиции прямо в служебном кабинете. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту нападения на представителя власти при исполнении обязанностей. Инцидент произошёл вечером 29 июня 2026 года.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, 52-летнего мужчину доставили в дежурную часть ОМВД по Корсаковскому городскому округу. В кабинете участкового уполномоченного полиции нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выражать недовольство действиями сотрудников по его задержанию. Затем он проявил агрессию – схватил женщину-полицейского за плечи, оттолкнул её и нанёс удар рукой по лицу.

От удара сотрудница полиции испытала сильную физическую боль. Следователи Корсаковского межрайонного следственного отдела квалифицировали действия мужчины по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия против представителя власти. В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия: специалисты собирают и закрепляют доказательственную базу для передачи материалов в суд.