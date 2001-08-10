Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2026
Сейчас 16:29
77,75|88,65
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 4 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалине за сутки

Более 4 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 29 июня 2026 года, на территории Сахалинской области не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 127 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом 8 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 17 водителей не имели права управления транспортными средствами либо лишились этого права по решению суда – их также отстранили от вождения. Кроме того, полицейские привлекли к административной ответственности 7 водителей за тонировку стёкол, 9 – за технические неисправности машин, 6 – за выезд на встречную полосу, 2 – за управление незарегистрированными автомобилями, 1 – за нарушение правил перевозки детей и 1 – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Один пешеход также получил штраф за нарушение ПДД.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за сутки сотрудники составили 7 административных материалов на водителей, которые не уплатили ранее назначенные штрафы в установленный законом срок. 12 автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за 29 июня зафиксировали 4326 нарушений правил дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?