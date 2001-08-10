Более 4 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 29 июня 2026 года, на территории Сахалинской области не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. При этом сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 127 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом 8 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Ещё 17 водителей не имели права управления транспортными средствами либо лишились этого права по решению суда – их также отстранили от вождения. Кроме того, полицейские привлекли к административной ответственности 7 водителей за тонировку стёкол, 9 – за технические неисправности машин, 6 – за выезд на встречную полосу, 2 – за управление незарегистрированными автомобилями, 1 – за нарушение правил перевозки детей и 1 – за нарушение требований дорожных знаков и правил стоянки. Один пешеход также получил штраф за нарушение ПДД.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за сутки сотрудники составили 7 административных материалов на водителей, которые не уплатили ранее назначенные штрафы в установленный законом срок. 12 автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за 29 июня зафиксировали 4326 нарушений правил дорожного движения.