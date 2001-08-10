Приезжий продавец курток похитил кошелек из квартиры нового знакомого в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из квартиры, подозреваемым в которой оказался приезжий мужчина. Благодаря оперативным действиям полицейских похищенные деньги были изъяты и возвращены владельцу.

Как установили оперативники, мужчина прибыл в Поронайск с целью продажи одежды. В ходе общения с местным жителем он продал ему одну из своих курток и заметил у покупателя в кошельке крупную сумму наличных. После сделки злоумышленник проследовал за мужчиной до его квартиры, где дождался, когда хозяин покинет жилище.

Входная дверь оказалась незапертой, чем и воспользовался подозреваемый - он беспрепятственно проник внутрь. В прихожей он обнаружил куртку потерпевшего, в кармане которой находился кошелек с деньгами. Забрав верхнюю одежду с собой, вор вышел в подъезд, где изъял из кошелька денежные средства, а саму куртку бросил на лестничной клетке. После этого он скрылся с места происшествия.

Сумма похищенного составила 80 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам ОМВД России "Поронайский" совместно с коллегами из Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Как рассказали ТИА "Острова" в островной полиции, деньги были изъяты у фигуранта и возвращены законному владельцу в полном объеме.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.