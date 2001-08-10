Житель Невельска оплатил покупки найденным банковским стикером
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины из Невельска, который обвиняется в хищении денег с банковского счета. Фигурант воспользовался найденным в общественном транспорте платежным стикером для бесконтактной оплаты своих покупок и проезда.
Следователем следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено предварительное расследование в отношении ранее судимого местного жителя города Невельска. Ему инкриминируется противоправное изъятие средств с банковского счета гражданина.
Как было установлено в ходе следствия, 20 ноября 2025 года обвиняемый, находясь в салоне маршрутного автобуса на одной из остановок областного центра, обнаружил на полу платежный банковский стикер. Мужчина не предпринял попыток отыскать владельца утерянного устройства или уведомить о находке водителя, осознавая, что стикер принадлежит другому пассажиру. Он принял решение оставить находку себе.
Впоследствии злоумышленник использовал функцию бесконтактной оплаты, приложив стикер к терминалам. Таким образом он расплатился за свой проезд в этом же автобусе, а также совершил несколько покупок в торговых точках Южно-Сахалинска. Все операции были проведены за счет денег, находившихся на счету законного владельца стикера.
Общий размер материального ущерба, причиненного потерпевшему, составил 19 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, действиям обвиняемого дана юридическая квалификация по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, то есть тайное хищение имущества, совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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