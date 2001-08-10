Организатор праздников и прогулок по Сахалину ответит в суде за обман клиентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске две местные жительницы пострадали от действий одной и той же женщины, предлагавшей услуги по организации детских праздников и пеших экскурсий. В обоих случаях злоумышленница брала предоплату, но в итоге либо срывала мероприятие, либо вовсе исчезала в назначенный день.

Первое заявление в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило от 28-летней горожанки. Женщина сообщила о факте мошенничества. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемой - ею оказалась 43-летняя местная жительница.

Как было установлено, заявительница состояла в группе в одном из мессенджеров, которую вела подозреваемая. Там женщина предлагала услуги по проведению праздников и организации пеших прогулок по территории Сахалина. Потерпевшая договорилась с ней о проведении детского праздника, согласовала стоимость услуги и перевела оговоренную сумму на банковский счет, который ей предоставила организатор.

Однако в преддверии назначенной даты злоумышленница выступила с инициативой перенести мероприятие на другое время. Заказчицу такой вариант не устроил, она потребовала вернуть переведенные ей деньги. Подозреваемая, в свою очередь, проигнорировала это требование и денежные средства не возвратила. Сумма причиненного ущерба в данном эпизоде составила 5 тысяч 500 рублей.

В ходе дальнейшей проверки правоохранители обнаружили еще один аналогичный эпизод противоправной деятельности фигурантки.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 15 мая текущего года с аналогичным заявлением в полицию обратилась 42-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что подписалась на канал в мессенджере, который позиционировал себя как площадка для организации экскурсионных маршрутов по острову. Потерпевшая связалась с администратором канала, стороны пришли к соглашению об условиях проведения экскурсии по памятным и значимым местам Сахалина.

После достигнутых договоренностей заявительница перечислила деньги на банковский счет, указанный фигуранткой. Однако в день, когда должна была состояться прогулка, злоумышленница на место встречи не явилась и на связь выходить перестала. Ущерб от этих действий составил 10 тысяч 600 рублей.

В настоящий момент полиция проверяет причастность задержанной к другим возможным фактам мошенничества, совершенным по аналогичной схеме. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела.

Действия женщины квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. На период следствия фигурантке избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, — подписка о невыезде и надлежащем поведении.