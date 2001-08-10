Подросток из Хабаровска помогал кол-центрам Украины на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресекли противоправную деятельность 16-летнего жителя Хабаровска. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, несовершеннолетний выполнял функции технического администратора телефонного узла связи в интересах украинских кол-центров.
По версии следствия, подросток стремился к лёгкому заработку и откликнулся на предложение своего знакомого. Этот знакомый ранее сотрудничал с кураторами из Украины, а в настоящее время содержится под стражей в следственном изоляторе за совершение аналогичного преступления.
Для развёртывания нелегальной инфраструктуры юноша прибыл из Хабаровска в Южно-Сахалинск. Он арендовал в городе квартиру и настроил работу двух GSM-шлюзов. Через эти терминалы пропуска трафика злоумышленники, находившиеся на территории Украины, маскировали международные звонки под российские и массово обзванивали граждан России. Целью обзвонов было хищение сбережений под различными предлогами. За обслуживание сим-боксов вербовщики ежедневно переводили подростку денежное вознаграждение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий пособник аферистов был задержан по месту временного пребывания в столице областного центра. При обыске оперативники изъяли средства связи и специализированное оборудование. На допросе юный «связист» дал признательные показания.
К настоящему моменту правоохранители задокументировали шесть криминальных эпизодов, совершённых с использованием данного узла связи. Все пострадавшие находятся в центральном регионе России. Общая сумма причинённого им материального ущерба превысила 10 миллионов рублей. По этим фактам территориальные органы внутренних дел возбудили уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, следственные органы областного СУ СК России возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 274.3 УК РФ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
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