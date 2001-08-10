Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел УМВД передал в суд дело 25-летнего иностранца, который сбил пенсионера на пешеходном переходе, не имея водительских прав. Главная интрига расследования – водитель технически мог предотвратить трагедию торможением, но сознательно пошел на опасный обгон через встречную полосу. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного УМВД, теперь мужчине грозит реальный срок по статье о ДТП с тяжким вредом здоровью.

Утром 19 ноября 2025 года обвиняемый управлял технически исправным легковым автомобилем в режиме такси и двигался по улице Украинской в областном центре. В салоне находилась пассажирка, однако законного права управлять транспортом на территории РФ у водителя не было. Приближаясь к нерегулируемому переходу у дома №97, нарушитель не снизил скорость – автомобиль, ехавший впереди, уже притормозил, пропуская человека.

Вместо того чтобы затормозить, фигурант выехал на полосу встречного движения, пересек сплошную разметку и пошел на обгон. В этот момент по «зебре» дорогу переходил 61-летний мужчина, который имел полное преимущество. Иностранец совершил наезд на пешехода. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: пострадавший получил телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Расследование завершилось, следователи собрали полную доказательную базу, и теперь уголовное дело обвиняемого рассмотрит суд.