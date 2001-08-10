Житель Долинска поймал 12 экземпляров сетью на Найбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 июня 2026 года сотрудники ДПС ОМВД России «Долинский» в рамках операции «Путина-2026» остановили автомобиль под управлением 41-летнего местного жителя. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, при осмотре транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике пластиковый контейнер с 12 экземплярами рыбы симы, а также рыболовные принадлежности.

Выяснилось, что ранним утром того же дня мужчина прибыл на реку Найба. Он находился на миграционных путях к местам нереста лососевых пород и использовал запрещенное орудие лова – ставную сеть. Таким способом злоумышленник незаконно добыл 12 рыб. Сумма нанесенного им ущерба превысила 123 тысячи рублей.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста с причинением крупного ущерба. Следователи избрали в отношении гражданина меру пресечения – подписку о невыезде.