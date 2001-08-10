Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 июня 2026 года в 17 часов 50 минут на 10-м километре автодороги Дальнее – Елочки 37-летний водитель мотоцикла «Harley Davidson» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Hyundai Creta». Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, мотоциклист двигался в западном направлении и пересек сплошную линию.

В тот момент по попутной полосе ехал 38-летний водитель на «Hyundai Creta» и совершал поворот налево. Мотоцикл под управлением нарушителя врезался в иномарку.

В результате столкновения водитель мототранспорта получил телесные повреждения. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.