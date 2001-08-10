Жительница Южно-Сахалинска забрала чужие 14 930 рублей из банкомата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 мая в одном из торговых центров Южно-Сахалинска 37-летняя местная жительница подошла к банкомату, чтобы обналичить деньги, но обнаружила в открытом купюроприёмнике средства предыдущего посетителя. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, женщина поддалась соблазну – взяла чужие купюры, положила их в карман штанов и покинула торговый центр, не сообщив никому о находке и не попытавшись найти владельца.

Следователи установили, что обвиняемая потратила похищенные деньги по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 14 930 рублей. Сотрудники полиции завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд.

Действия фигурантки попадают под п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь суд определит меру наказания для жительницы областного центра.