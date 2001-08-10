22-летняя жительница Долинска перевела мошенникам 43 900 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 мая 2026 года 22-летняя жительница Долинска нашла на сайте объявлений предложение о продаже маникюрного стола и связалась с «продавцом». Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, девушка договорилась о внесении предоплаты и перевела на указанный злоумышленником счет 43 900 рублей – сразу после получения денег лже-продавец перестал выходить на связь.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники ОМВД России «Долинский» возбудили уголовное дело по факту мошенничества и сейчас проводят следственные действия.
Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасных покупок в интернете. Внимательно изучайте информацию о продавце: обращайте внимание на дату регистрации аккаунта, количество отзывов и их характер. Совершайте сделки только в рамках функционала проверенных сайтов объявлений – избегайте переписки и обсуждения деталей в сторонних мессенджерах, если этого не требуют правила платформы. Никогда не переходите по неизвестным ссылкам от собеседника: мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные сервисы доставки или платформы, чтобы похитить данные вашей карты. Запомните: официальные сервисы не просят вводить полные реквизиты карты по внешним ссылкам для оплаты или оформления доставки.
Категорически запрещено диктовать посторонним лицам номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на обороте, а также пароли из SMS. Эти данные – ключ к вашему счету. По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе или оплату наличными при получении товара после его осмотра. Насторожитесь, если цена на товар значительно ниже рыночной: зачастую это уловка мошенников для привлечения внимания.
Что делать, если вы стали жертвой обмана: немедленно свяжитесь с банком – заблокируйте карту и попытайтесь отменить транзакцию. Сохраните всю информацию: скриншоты переписки, ссылки на объявление, номера телефонов мошенников. Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или позвоните по телефону 102 (с мобильного).
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