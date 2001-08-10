В Троицком автомобиль сбил подростка на велосипеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе произошло ДТП – 67-летний водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент случился у дома №38 по улице Центральной в селе Троицкое.

Пожилой мужчина управлял автомобилем «Toyota Corolla Fielder» и совершил наезд на подростка. Юный велосипедист 2009 года рождения в этот момент пересекал проезжую часть.

В результате столкновения 16-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Медики оказали ему помощь. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.