Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2026
Сейчас 19:30
73,47|85,56
Спасатели ищут 46-летнего жителя Сахалина, вышедшего на резиновой лодке в море 6 июня
12:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Троицком автомобиль сбил подростка на велосипеде

В Троицком автомобиль сбил подростка на велосипеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе произошло ДТП – 67-летний водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент случился у дома №38 по улице Центральной в селе Троицкое.

Пожилой мужчина управлял автомобилем «Toyota Corolla Fielder» и совершил наезд на подростка. Юный велосипедист 2009 года рождения в этот момент пересекал проезжую часть.

В результате столкновения 16-летний пострадавший получил травмы различной степени тяжести. Медики оказали ему помощь. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?