Житель Южно-Курильска предстанет перед судом за незаконное получение более 4,9 млн рублей пенсии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Курильске 59-летний местный житель, получающий пенсию, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в районный суд после утверждения прокуратурой обвинительного заключения.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, обвинение предъявлено по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество при получении выплат»). В ходе расследования, проведённого следственной группой ОМВД России «Южно-Курильский», установлено, что в мае 2018 года при оформлении пенсии за выслугу лет фигурант указал в заявлении местом своего жительства Южно-Курильский район Сахалинской области. Данный район относится к районам Крайнего Севера, что давало ему право на применение к пенсии повышающего коэффициента 2.
При этом фактически проживать в указанном районе пенсионер не намеревался и вскоре выехал на постоянное место жительства в другой регион Российской Федерации, где районный коэффициент не установлен. Его стаж службы в районах Крайнего Севера составлял менее 15 лет, поэтому после переезда он утратил право на получение пенсии с применением коэффициента.
В результате противоправных действий обвиняемого в период с 2018 по 2025 год из федерального бюджета были незаконно получены денежные средства в общей сумме более 4,9 миллиона рублей. Данный размер признан особо крупным. По ходатайству следователя с учётом позиции прокурора суд наложил арест на имущество обвиняемого — жилое здание кадастровой стоимостью более 6,4 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южно-Курильский районный суд Сахалинской области. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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