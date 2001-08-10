На Сахалине подросток угнал внедорожник, заведя его отверткой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в неправомерном завладении чужим автомобилем.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть ОМВД России «Углегорский» поступило заявление от 65-летнего жителя Южно-Сахалинска. Мужчина сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 16-летний житель села Краснополье. По предварительным данным, в указанную ночь подросток находился в селе Ольховка, где обнаружил во дворе многоквартирного дома незапертый внедорожник российского производства.
Он с помощью отвертки завёл двигатель и решил съездить в Южно-Сахалинск. Однако на 105-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Оха у автомобиля закончилось топливо. Подозреваемый бросил транспортное средство на обочине и скрылся.
По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.
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