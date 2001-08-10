Дмитрий Медведев: На предварительное голосование Единой России заявились более 1300 участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 2009 года «Единая Россия» в обязательном порядке проводит всенародное открытое голосование перед выдвижением претендентов на основные выборы, позволяя гражданам самостоятельно выбирать кандидатов в депутаты всех уровней. Очередная такая процедура прошла с 25 по 31 мая: на предварительное голосование поступило 22 тыс. заявлений, а свои голоса оставили более 10 млн россиян. Большое количество заявок поступило от участников СВО – 1,3 тыс. 480 из них вошли в число победителей.
Конкуренция была высока: на одно депутатское место в Госдуме претендовали почти 12 человек, в региональные парламенты — 7 человек на место.
«Политические оппоненты «Единой России» ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них, наша партия руководствуется принципом — все решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти. Это наша позиция, она проверена временем. Она предполагает особую ответственность кандидатов перед гражданами. Такой подход означает политическую зрелость партии, её готовность работать в интересах миллионов людей», — заявил Председатель партии Дмитрий Медведев.
Также на сегодняшний день в Новую Народную программу уже поступило более 1,5 млн предложений. В основе работы на ближайшие годы — ответы на ключевые вызовы: демография, новые профессии и дефицит кадров, неравенство в развитии российских регионов, экономическое давление и экономическое развитие.
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