Сахалинке грозит до 10 лет тюрьмы за покупку наркотиков через закладку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции изъяли у жительницы Поронайска наркотическое средство массой не менее 0,31 грамма в тот же день, когда женщина забрала закладку для личного употребления. Теперь Поронайский городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере. Как рассказали ТИА «Острова» в Поронайской городской прокуратуре, обвинительное заключение по делу уже утвердили.
В ходе предварительного расследования следователи установили последовательность действий обвиняемой. Местная жительница использовала мобильное устройство для покупки наркотического средства, после чего получила информацию с координатами места нахождения тайника-закладки. В этот же день женщина проследовала на участок местности по полученным координатам, обнаружила сверток с запрещенным веществом, забрала его с собой и хранила для личного употребления.
Сотрудники полиции изъяли наркотическое средство в день получения закладки. Масса изъятого составила не менее 0,31 грамма – с учетом принадлежности к соответствующему классу наркотических средств этот объем образует крупный размер.
Прокуратура квалифицировала действия женщины по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Уголовное дело уже направили в Поронайский городской суд для рассмотрения по существу. Закон предусматривает за данное преступление уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
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