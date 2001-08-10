Тихоокеанское
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12:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинке грозит до 10 лет тюрьмы за покупку наркотиков через закладку

Сахалинке грозит до 10 лет тюрьмы за покупку наркотиков через закладку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции изъяли у жительницы Поронайска наркотическое средство массой не менее 0,31 грамма в тот же день, когда женщина забрала закладку для личного употребления. Теперь Поронайский городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере. Как рассказали ТИА «Острова» в Поронайской городской прокуратуре, обвинительное заключение по делу уже утвердили.

В ходе предварительного расследования следователи установили последовательность действий обвиняемой. Местная жительница использовала мобильное устройство для покупки наркотического средства, после чего получила информацию с координатами места нахождения тайника-закладки. В этот же день женщина проследовала на участок местности по полученным координатам, обнаружила сверток с запрещенным веществом, забрала его с собой и хранила для личного употребления.

Сотрудники полиции изъяли наркотическое средство в день получения закладки. Масса изъятого составила не менее 0,31 грамма – с учетом принадлежности к соответствующему классу наркотических средств этот объем образует крупный размер.

Прокуратура квалифицировала действия женщины по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Уголовное дело уже направили в Поронайский городской суд для рассмотрения по существу. Закон предусматривает за данное преступление уголовную ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.

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