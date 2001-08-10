Пенсионерка из Южно-Сахалинска «инвестировала» в мошенников 423 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

82-летняя жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 423 100 рублей, поверив в обещание легкого заработка на инвестициях. Пенсионерка обратилась в полицию 3 июня 2026 года, когда поняла, что получить доход не удастся, хотя ранее уже слышала о подобных схемах обмана.

11 мая 2026 года неизвестный позвонил пожилой женщине и под видом инвестирования убедил ее перевести деньги на указанный банковский счет. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России «Южно-Сахалинск», потерпевшая действовала под руководством «куратора» и отправила мошенникам 423 100 рублей из собственных сбережений. Осознав, что заработать не получится, заявительница обратилась за помощью к полицейским. Примечательно, что пенсионерка ранее слышала о подобных схемах обмана, но все равно доверилась злоумышленнику.

Сотрудники полиции Сахалинской области напоминают гражданам о правилах финансовой безопасности. Предложения о сверхприбыли от инвестиций в кратчайшие сроки – первый признак мошенничества. Никогда не переводите деньги на личные счета, номера телефонов или электронные кошельки неизвестных лиц. Прежде чем инвестировать, проверьте наличие у компании лицензии Центрального банка РФ на ведение финансовой деятельности. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102 или в дежурную часть вашего района.