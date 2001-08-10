У сахалинца обнаружили арсенал времен Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1970 года рождения. Мужчина причастен к незаконному изготовлению огнестрельного оружия и хранению взрывчатых веществ, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

Оперативники установили, что сахалинец систематически находил различные элементы вооружения на участках местности Сахалинской области, где в годы Второй мировой войны шли активные боевые действия. После этого мужчина самостоятельно восстанавливал оружие: он заменял составные части на комплектующие, которые приобретал через интернет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника сотрудники обнаружили и изъяли 422,8 грамма пороха, три короткоствольных пистолета системы «Парабеллум», две винтовки системы «Токарева», одну винтовку системы «Манлихера», два пистолета-пулемёта системы «МР-38/40», один пистолет системы «ПМ», 11 основных частей огнестрельного оружия различного типа, а также 339 патронов различного калибра.

Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил в отношении указанного лица уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК России (незаконное хранение взрывчатых веществ) и части 1 статьи 223 УК России (незаконное изготовление огнестрельного оружия).