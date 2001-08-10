Китайские эксперты предложили запустить чартерные рейсы на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал «Южно-Сахалинск» подвел итоги фам-тура для китайских бизнес-делегатов – стороны готовятся к увеличению рейсов в Китай. Предприниматели из Поднебесной предложили проработать концепцию туров для разных групп путешественников, а также заявили о желании запустить чартерные рейсы на остров.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзального комплекса, главная авиагавань области стала площадкой для диалога крупных бизнес-игроков Китая и островного региона. За пять дней фам-тура китайские эксперты оценили самобытность Сахалина, его природную красоту и гастрономию. Гости собрали янтарь в Стародубском, побывали на выездном обеде в бухте Тихой, покорили морские просторы и поднялись на останец Лягушку. Представители туристической отрасли из Поднебесной назвали эти локации фотогеничными и отметили, что для китайских путешественников сегодня это играет ключевую роль.

Генеральный директор Кингдао Хюанхаиван Инвэстмэнт энд Дивэлапмэнт Груп Ко Ли Цзяньцин подчеркнул, что и молодые, и взрослые жители Китая все чаще отдают предпочтение фото-турам. Он предложил региону сделать акцент на этом направлении, а также на создании фильмов о Сахалинской области – такой формат кино пользуется в Китае огромной популярностью и привлечет турпоток. Китайские предприниматели также предложили проработать концепцию туров для молодежи, семей с детьми, бизнес-игроков, зрелых и возрастных путешественников.

Заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров заверил, что руководство аэровокзала готово рассмотреть каждое предложение от коллег из Китая и индивидуально проработать план полетов. В 2026 году комплекс планирует открыть в терминале современный пункт пропуска через государственную границу. Первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова назвала фам-тур ярким и продуктивным началом, которое положит начало обоюдному развитию туристического потока. Организаторы – специалисты аэровокзального комплекса, министерства туризма региона и «Ассоциации туриндустрии Сахалинской области» – уже приступили к проработке предложений делегатов.