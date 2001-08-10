Сахалинка украла банковскую карту после конфликта таксиста с пассажиром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска раскрыла кражу с банковского счета – фигурантка похитила 6 213 рублей с чужой карты. 38-летняя подозреваемая нашла банковскую карту после конфликта между водителем и пассажиром такси, затем пошла в магазин и оплатила покупку найденным пластиком.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, происшествие случилось 23 января 2026 года в ночное время у подъезда жилого дома. Женщина стала очевидцем ссоры между водителем и пассажиром такси – в ходе конфликта пассажир толкнул водителя, тот упал и выронил банковскую карту. После того как оба участника потасовки покинули место происшествия, подозреваемая обнаружила карту и решила забрать ее себе.

Затем фигурантка направилась в магазин, где совершила покупку на сумму 6 213 рублей, расплатившись найденной картой, после чего выбросила ее. Сумма ущерба составила 6 213 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой следователи избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.