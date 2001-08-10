ВТБ подсчитал: уже каждый второй молодой россиянин использует Пушкинскую карту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ подвел промежуточные итоги программы «Пушкинская карта», оператором которой стал с января 2026 года. По итогам первых пяти месяцев банк выдал почти 7 млн карт – сегодня каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
За январь-май 2026 года пользователи Пушкинской карты приобрели 12 млн билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 млрд рублей, из которых 2 млрд пришлось на кино. Самыми вовлеченными участниками программы стали молодые люди 15-19 лет, которые выпустили более 3 млн карт и уже совершили по ним покупки билетов.
«ВТБ запускает новые проекты для молодой аудитории, при этом Пушкинская карта остается одним из наших приоритетов. Параллельно мы усиливаем экосистемное предложение за счет смежных продуктов – киберкарты, сервиса «Молодежь Плюс» и молодежных карт, которые закрывают повседневные потребности аудитории. Пушкинская карта открывает молодым людям доступ на самые интересные культурные мероприятия по всей стране, что обеспечивает стабильно высокий интерес к продукту. Мы рассчитываем сохранить темп оформления новых карт до конца года», – отметила Ольга Скоробогатова.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в 2021 году. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино.
