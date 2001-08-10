В Корсакове гостья похитила банковскую карту подруги и потратила 80 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове сотрудники полиции раскрыли хищение денежных средств с банковской карты местной жительницы. В ходе расследования установлена подозреваемая, которая похитила карту, находясь в гостях у потерпевшей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, подозреваемая находилась в квартире у потерпевшей, где женщины совместно распивали алкоголь. Когда гостья собралась уходить, она заметила банковскую карту и забрала её с собой, не предупредив об этом подругу.

В течение нескольких последующих дней фигурантка рассчитывалась похищенной картой в различных магазинах Корсакова. Потерпевшая обнаружила, что с её банковского счета происходят списания, после чего заблокировала карту. Сама злоумышленница позднее выбросила карту.

Общая сумма причиненного ущерба составила 80 950 рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, — кража с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.