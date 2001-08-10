На Сахалине участились случаи появления неизвестных в СНТ\

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в окрестностях Южно-Сахалинска, в последнее время жители всё чаще сообщают о появлении людей, чьё поведение вызывает опасения. Правоохранители проверяют версию о возможной причастности этих лиц к распространению запрещённых веществ через организацию тайников-закладок.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сотрудники правоохранительных органов уже ведут работу по установлению личностей и задержанию подозреваемых. В ведомстве также обратились к гражданам с просьбой сохранять бдительность. Жителей, ставших свидетелями любых подозрительных фактов или заметивших людей сомнительного поведения, просят незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Телефон дежурной части — 789-405. Информацию также рекомендуют передать соседям.