На Сахалине после вмешательства прокуратура погасили долги по зарплате на 3,4 млн рублей

В Корсакове надзорные органы восстановили права сотрудников местной компании, которым вовремя не выплачивали заработную плату. После вмешательства прокуратуры долг перед работниками был полностью погашен.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство провело проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ТК «Известковый». В ходе надзорных мероприятий установлено, что у общества образовалась задолженность перед 12 работниками за период с августа 2025 года по апрель 2026 года включительно. Общая сумма долга превысила 3,4 миллиона рублей.

По результатам проверки прокурор внес представление генеральному директору общества. Кроме того, по постановлениям прокурора должностное лицо компании было привлечено к административной ответственности. Нарушителю назначены штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей: по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (совершение аналогичного правонарушения лицом, ранее подвергнутым наказанию). После всех принятых мер задолженность перед работниками была полностью погашена.