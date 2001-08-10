На Сахалине после вмешательства прокуратура погасили долги по зарплате на 3,4 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове надзорные органы восстановили права сотрудников местной компании, которым вовремя не выплачивали заработную плату. После вмешательства прокуратуры долг перед работниками был полностью погашен.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство провело проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ТК «Известковый». В ходе надзорных мероприятий установлено, что у общества образовалась задолженность перед 12 работниками за период с августа 2025 года по апрель 2026 года включительно. Общая сумма долга превысила 3,4 миллиона рублей.
По результатам проверки прокурор внес представление генеральному директору общества. Кроме того, по постановлениям прокурора должностное лицо компании было привлечено к административной ответственности. Нарушителю назначены штрафы на общую сумму 50 тысяч рублей: по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (совершение аналогичного правонарушения лицом, ранее подвергнутым наказанию). После всех принятых мер задолженность перед работниками была полностью погашена.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня Из-за циклона Сахалинэнерго переходит в режим повышенной готовности
09:48 Сегодня В подъезде в Холмске нашли мертвого мужчину
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске ярмарка переносится из-за погоды
09:58 Сегодня На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
13:12 22 Мая Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
09:17 26 Мая Сахалинские госавтоинспекторы пресекли 142 нарушения ПДД за сутки
09:29 22 Мая На Сахалине при столкновении с фурой погиб подросток, управляющий байком
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
Выбор редакции
- 11:03 Вчера Более 16,6 тыс. мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалинской области с начала года
- 11:34 27 Мая Поэты Сахалина выступят в областной библиотеке
- 10:11 26 Мая Выставка "Национальное достояние" открылась в главной библиотеке Сахалина
- 11:36 25 Мая Более 1000 сахалинцев вышли на юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?