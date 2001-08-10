Пенсионерка пострадала под колесами внедорожника на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске утром 28 мая 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Инцидент случился на регулируемом перекрестке улиц Хабаровская и Дзержинского.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, авария была зафиксирована в 8 часов 10 минут. По предварительным данным, 61-летний мужчина находился за рулем автомобиля «Toyota Fortuner». Транспортное средство двигалось в северном направлении по улице Дзержинского. В момент, когда водитель выполнял маневр поворота направо на улицу Хабаровская, внедорожник совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть.

В региональной автоинспекции уточнили, что пешеход переходила дорогу строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 63-летняя женщина получила телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.