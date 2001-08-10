На Сахалине у пятерых водителей конфисковали автомобили
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Повторная езда в состоянии опьянения или без водительских прав обернулась для пятерых сахалинцев уголовными делами. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли их автомобили и поместили на спецстоянки.
За последние дни дорожные полицейские выявили сразу нескольких злостных нарушителей в разных районах области. В Южно-Сахалинске на улице Карьерной экипаж ДПС остановил 42-летнего водителя иномарки с явными признаками опьянения. Освидетельствование показало 0,313 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. База данных подтвердила – ранее мужчина уже получал наказание за нетрезвую езду без прав.
В Поронайске инспекторы отстранили от управления двух местных жителей – 42 и 44 лет. Первый нарушитель продемонстрировал значительную степень опьянения – 0,707 мг/л. Второй сел за руль, уже имея наказание за аналогичное правонарушение. В селе Победино Смирныховского района полицейские задержали 41-летнего водителя с неадекватным поведением. Медицинская экспертиза выявила в его организме тетрагидроканнабинол. Ранее суд лишил этого мужчину прав и оштрафовал на 45 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования, но он не сделал выводов.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении всех перечисленных лиц следствие возбудило уголовные дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Фигурантов оставили под подпиской о невыезде. Самый злостный нарушитель – 44-летний житель села Правда. Сотрудники ОМВД «Холмский» установили, что этот мужчина, уже лишенный прав и имеющий судимость по статье 264.3 УК РФ, снова сел за руль. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264.3 УК РФ. Эта санкция предусматривает более суровое наказание за повторный рецидив.
Госавтоинспекция напоминает: уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде или без прав – это не только судимость на всю жизнь, но и реальный риск лишения свободы до двух лет (по статье 264.1) и до одного года (по статье 264.3). Особое внимание водителям стоит обратить на практику конфискации имущества – транспортное средство, признанное орудием преступления, государство изымает навсегда. Работа по выявлению водителей, грубо игнорирующих закон, продолжится. Если вы стали свидетелем управления авто нетрезвым водителем, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Ваш звонок может спасти жизнь.
