В Приморье под большегрузом обрушился мост

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Хорольского района инициировала проверку в связи с разрушением несущих конструкций моста через канал. Инцидент произошёл 27 мая на 4 км + 230 метров автомобильной дороги регионального значения «Хороль – Реттиховка – Арсеньев – Сиваковка» на территории Хорольского муниципального округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Александр Мельниченко, который лично проконтролировал действия экстренных служб по ограничению движения транспортных средств по аварийному мосту. В настоящее время на объекте работают специалисты КГУП «Примавтодор» и сотрудники ОМВД России по Хорольскому муниципальному округу.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в рамках проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию мостового сооружения. Примечательно, что ранее прокуратура района уже принимала меры реагирования в связи с неудовлетворительным состоянием данного объекта.

