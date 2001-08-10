Жительница Южно-Сахалинска лишилась 7,4 миллиона рублей после звонка о "финансировании ВСУ"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой злоумышленников стала местная жительница 1964 года рождения, лишившаяся крупной суммы личных сбережений.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от женщины. Она сообщила, что в результате действий мошенников потеряла крупную сумму денег из личных накоплений.
Следствием установлено, что преступная схема реализовывалась в период с 28 февраля по 17 марта. Злоумышленники связались с заявительницей по телефону и использовали тактику психологического давления и запугивания. Они убедили женщину, что от её имени якобы совершаются попытки перевода денежных средств в помощь ВСУ, что может повлечь за собой серьёзную уголовную ответственность.
Для «предотвращения» данных операций и «защиты» накоплений мошенники разработали для потерпевшей строгую инструкцию. По требованию звонивших женщина приобрела новый сотовый телефон и установила на него сторонние мобильные приложения, которые позволили злоумышленникам координировать её действия.
Следуя указаниям, жительница областного центра в течение нескольких недель посещала банкоматы различных банков и переводила крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники. В общей сложности заявительница лишилась 7 миллионов 400 тысяч рублей.
По данному факту следственным управлением УМВД России «Южно-Сахалинск» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Проводятся следственные действия.
