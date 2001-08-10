Тихоокеанское
информационное агентство
27 Мая 2026
Сейчас 01:56
71,67|83,30
В Южно-Сахалинске 16-летняя школьница обчистила магазин одежды
14:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое подростков из Невельска угнали автомобиль и доехали до села Калинино

Трое подростков из Невельска угнали автомобиль и доехали до села Калинино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский следственный комитет возбудил уголовное дело против трех несовершеннолетних жителей Невельска. Подростки подозреваются в угоне автомобиля группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, одному подростку 16 лет, еще двоим по 17. В марте 2026 года у них возник общий умысел на хищение машины. Автомобиль стоял на открытой местности в городе Невельске с оставленным в замке зажигания ключом. Один из парней открыл водительскую дверь, сел за руль и завел двигатель. Остальные участники группы в это время отвлекали внимание владельца машины.

Завладев автомобилем, несовершеннолетние доехали до села Калинино Холмского района. Там угонщики и оставили транспортное средство. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?