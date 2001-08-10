На трассе в Приморье серьезно столкнулись фуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серьезное ДТП с участием двух большегрузов произошло в Пограничном округе на 104 км трассы Уссурийск – Пограничный – госграница. После удара один из тягачей получил сильные повреждения – кабину буквально смяло, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

По предварительной информации, водитель FAW Jiefang не справился с выбором скорости и врезался в Freightliner, стоявший с нарушением правил.

Несмотря на жесткое столкновение, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.