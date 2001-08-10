На Сахалине буйный постоялец гостиницы не давал спать гостям, а потом набросился на росгвардейцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии подвели итоги за семь дней. Экипажи 70 раз выезжали на охраняемые объекты после сигнала «тревога», причем в 25 случаях группы задержания прибыли по нажатию тревожной кнопки – персоналу организаций требовалась срочная помощь.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии, на охраняемых объектах бойцы остановили 12 правонарушений – люди пытались что-то украсть или нарушали общественный порядок. Еще два нарушения заметили и пресекли сами росгвардейцы, когда патрулировали улицы и скверы Южно-Сахалинска. За неделю сотрудники задержали 12 человек и передали их в полицию. На двоих граждан, которые не подчинились законным требованиям росгвардейцев, полицейские оформили протоколы.

Одна из таких историй случилась в областном центре в ночь на 20 мая. Примерно в час ночи на пульт охраны пришел сигнал из городской гостиницы. Приехавшие росгвардейцы увидели: посетитель не дает спать другим гостям – мужчина буянил, громко матерился и не слушал персонал. Когда сотрудники Росгвардии потребовали прекратить безобразие, 43-летний сахалинец полез в драку. Правоохранители применили физическую силу и наручники – так велит закон. Буяна задержали и отвезли в отдел полиции, где на него составили протокол за неподчинение законному требованию сотрудника Росгвардии.