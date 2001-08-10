Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2026
Сейчас 20:53
70,79|83,27
Против двух сахалинцев, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела
14:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Тымовского сбила 14-летнего подростка на питбайке

Жительница Тымовского сбила 14-летнего подростка на питбайке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пгт Тымовское на перекрестке улиц Криворучко-Октябрьская 21 мая 2026 года в 18 часов 55 минут столкнулись автомобиль «Subaru XV» и питбайк «Sharmax Power Max 190». Травмы получил 16-летний пассажир мототранспорта – врачи диагностировали у него повреждения различной степени тяжести.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе МВД России по Тымовскому городскому округу, по предварительным данным, 43-летняя женщина управляла автомобилем «Subaru XV» и двигалась в западном направлении. При повороте налево на улицу Октябрьская водитель не предоставила преимущества встречному транспорту и совершила столкновение с питбайком под управлением 14-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал только один человек – 16-летний пассажир питбайка. Полиция проводит проверку по данному факту: сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии и степень вины каждого из участников.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?