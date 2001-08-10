Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за хранение 557 граммов марихуаны

В Южно-Сахалинске перед судом ответит 50-летний местный житель с предыдущей судимостью – он незаконно хранил более полукилограмма марихуаны. Сотрудники полиции изъяли у мужчины наркотическое средство в крупном размере после того, как тот самостоятельно собрал и высушил дикорастущие растения.

Как рассказали ТИА «Острова» сахалинской полиции, ведомство завершило расследование уголовного дела. Обвиняемый в период с 10 августа 2025 года по 20 ноября 2025 года находился в лесном массиве неподалеку от своего дачного участка. Там мужчина обнаружил не менее трех кустов дикорастущих растений, похожих на коноплю. Он решил принести их домой.

Дома обвиняемый высушил растения, измельчил их и сложил на хранение в пакет. В таком виде правоохранительные органы и обнаружили содержимое. Экспертиза показала: изъятое вещество – наркотическое средство каннабис (марихуана) массой 557,6 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу