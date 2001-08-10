Сахалинец расстался с девушкой, после чего два месяцы ее обворовывал

Сотрудники Управления уголовного розыска установили 39-летнего жителя Корсакова, который подозревается в краже имущества из квартиры бывшей возлюбленной. Мужчина воспользовался оставшимися у него ключами и с марта по май 2026 года не менее пяти раз проникал в жилище потерпевшей.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в марте 2026 года потерпевшая рассталась со своим возлюбленным. Через некоторое время мужчина, испытывая финансовые трудности, решил применить ключи от её квартиры, которые остались у него. С марта по май 2026 года подозреваемый приходил в квартиру женщины не менее пяти раз и каждый раз похищал ювелирные изделия.

Затем злоумышленник сдавал похищенное золото в ломбард, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 250 000 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.