На Сахалине прокуратура организовала проверку после гибели несовершеннолетнего в аварии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 21 мая 2026 года в селе Кировское Тымовского района большегруз столкнулся с питбайком – в результате аварии несовершеннолетний водитель питбайка погиб, а его пассажир попал в больницу. Как рассказали ТИА “Острова” в прокуратуре Сахалинской области, надзорное ведомство уже организовало проверку по факту этого ДТП и поставило на контроль проверку Госавтоинспекции.
Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело. Сотрудники ведомства поставили расследование этого дела на контроль. Прокурор Тымовского района Константин Дурнов лично курирует ход проверочных мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.
Надзорное ведомство проведет все необходимые проверочные мероприятия. Если сотрудники прокуратуры обнаружат достаточные основания, они примут меры прокурорского реагирования.
