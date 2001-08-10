Бывший работник УК похитил автодетали и аккумулятор в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Поронайска лишился автомобильных деталей и аккумулятора – их украли прямо из подвала многоквартирного дома. Полицейские установили подозреваемого: им оказался бывший сотрудник управляющей компании, которая обслуживала это здание.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе полиции, сахалинец знал о ценном имуществе ещё в 2025 году, когда работал в УК. Он проник в подвальное помещение, взломал навесной замок на двери хранилища и вынес оттуда автомобильные детали, аккумулятор, зарядное устройство к нему и тестер для батареи. Общий ущерб превысил 25 с половиной тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили против подозреваемого уголовное дело – кража с незаконным проникновением в помещение и со значительным ущербом (пункты «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Суд избрал фигуранту меру пресечения: подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские изъяли похищенное и вернули владельцу.