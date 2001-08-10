Девочку-сноубордистку, получившую травмы на Камчатке, пришлось эвакуировать вертолетом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экстренная спасательная операция прошла в районе Тымлатских ключей на Камчатке. Помощь понадобилась ребёнку, получившему серьёзную травму руки во время катания на сноуборде, сообщает ТК "41 Регион".
Из-за труднодоступной местности и характера травмы было принято решение задействовать авиацию. В район происшествия направили вертолёт Ми-8АМТ Национальной службы санитарной авиации с бригадой Центра медицины катастроф на борту.
Девочку оперативно эвакуировали и доставили в Карагинскую районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Отмечается, что благодаря слаженной работе лётчиков и медиков пострадавшую удалось в кратчайшие сроки вывести из сложных условий и передать врачам.
