Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2026
Сейчас 20:36
74,59|87,77
Девочку-сноубордистку, получившую травмы на Камчатке, пришлось эвакуировать вертолетом

Девочку-сноубордистку, получившую травмы на Камчатке, пришлось эвакуировать вертолетом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экстренная спасательная операция прошла в районе Тымлатских ключей на Камчатке. Помощь понадобилась ребёнку, получившему серьёзную травму руки во время катания на сноуборде, сообщает ТК "41 Регион".

Из-за труднодоступной местности и характера травмы было принято решение задействовать авиацию. В район происшествия направили вертолёт Ми-8АМТ Национальной службы санитарной авиации с бригадой Центра медицины катастроф на борту.

Девочку оперативно эвакуировали и доставили в Карагинскую районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что благодаря слаженной работе лётчиков и медиков пострадавшую удалось в кратчайшие сроки вывести из сложных условий и передать врачам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?