Жительница Южно-Сахалинска взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

49-летняя жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 356 тысяч рублей. Из них только 22 тысячи были её личными сбережениями, а остальные 334 тысячи она взяла в кредит.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, неизвестный связался с женщиной в период со 2 по 19 марта 2026 года. Злоумышленник обманул её – предложил инвестировать деньги и убедил перевести средства на так называемый безопасный счёт. Женщина поверила и последовала всем инструкциям. Она перевела деньги на счёт, который указал мошенник.

Следователь возбудил уголовное дело. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.