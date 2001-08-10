Сахалинец украл 635 тысяч рублей с карты погибшего на СВО друга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Александровск-Сахалинском районе завершили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя посёлка Мгачи. Мужчина обвиняется в краже более 635 тысяч рублей с банковского счёта погибшего в зоне специальной военной операции друга.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, боец перед отправкой на СВО доверил приятелю свою банковскую карту и сообщил ему ПИН-код. Друг должен был переводить поступавшие на карту деньги на другой счёт. В декабре 2024 года обвиняемый узнал от односельчан о гибели товарища при исполнении воинского долга. Злоумышленник знал, что у погибшего есть родная сестра – законная наследница, но не спешил возвращать ей имущество брата.
В марте 2025 года, находясь в пгт Тымовское, фигурант проверил баланс через банкомат. Крупная сумма на остатке его соблазнила. Мужчина обналичил основную часть денег двумя транзакциями. Спустя несколько недель он снял оставшиеся средства, а саму карту выбросил в мусорный контейнер. Общий материальный ущерб превысил 635 тысяч рублей.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он обязался в ближайшее время возместить похищенное в полном объёме. Уголовное дело возбудили по пунктам «в, г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса. С утверждённым обвинительным заключением материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
