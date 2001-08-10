В Охе гость украл смартфон у спящего хозяина квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска Охи установили подозреваемого в краже сотового телефона. Злоумышленник похитил смартфон у приятеля, когда тот спал после совместного застолья.

Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД РФ по Сахалинской области, преступление произошло 14 декабря 2025 года. Житель Охи, 34-летний мужчина, находился в гостях у заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры ушёл спать, оставив телефон на столе. Подозреваемый дождался, пока приятель уснёт, забрал смартфон и покинул квартиру.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции злоумышленника задержали, а похищенное имущество изъяли. Сумма ущерба составила 18 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Сотрудники избрали подозреваемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.