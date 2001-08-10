В одном из дворов Холмска 8-летняя девочка на самокате столкнулась с машиной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмском районе восьмилетняя девочка на самокате попала под колёса автомобиля. Ребёнок выехал на проезжую часть внутри дворовой территории и столкнулся с движущейся машиной.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, авария произошла 10 апреля 2026 года в 17 часов 30 минут. Место ДТП – район дома №4 по улице 60 лет Октября в городе Холмске.
За рулём автомобиля «Toyota Probox» находился 41-летний водитель. Девочка каталась по внутридомовой территории на самокате, после чего неожиданно выехала на проезжую часть и совершила столкновение с иномаркой. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы.
