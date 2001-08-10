Мошенники за неделю выманили у сахалинцев более миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За неделю мошенники атаковали сразу четырёх жительниц Сахалинской области. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, общая сумма ущерба превысила 1,16 миллиона рублей.

Самый крупный ущерб понесла 28-летняя жительница Южно-Сахалинска. С 31 марта по 9 апреля неизвестный убедил её, что она неверно составила декларацию за 2024 год. Девушка поверила и перевела аферистам 693 200 рублей.

65-летняя горожанка попалась на классическую схему с «безопасным счетом». Сначала мошенник попросил код из смс якобы для проверки электросчётчиков, а потом убедил перевести деньги. Женщина лишилась 233 150 рублей.

Ещё одна жительница областного центра – 50-летняя – отдала 136 000 рублей. Ей позвонил неизвестный, сообщил о замене домофона в подъезде, попросил код, а затем убедил перевести деньги для «декларирования».

44-летняя жительница Смирных попалась на уловку с продлением срока действия сим-карты. Мошенники оформили на неё два кредита по 49 000 рублей и убедили перевести эти деньги на их счёт. По всем фактам следователи возбудили уголовные дела и ведут расследование.