Сахалинец после ссоры сдал в ломбард ювелирные украшения подруги

Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений у своей сожительницы. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 14 февраля 2026 года 35-летний мужчина после конфликта решил уйти из квартиры и стал собирать вещи.

Выходя, фигурант не нашёл ключей от своего автомобиля и начал искать их в карманах куртки сожительницы, которая висела на вешалке. В одном из карманов мужчина обнаружил зип-пакет с золотыми серьгами, двумя кольцами, цепочкой, крестиком и браслетом. Недолго думая, обвиняемый похитил украшения, спрятал их в карман своей куртки и позже сдал в ломбард.

Сумма ущерба составила 107 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба гражданину. Теперь мужчине грозит суд.