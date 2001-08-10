16:20

Житель Анивы украл 50 тысяч рублей с банковской карты приятеля

Сотрудники полиции в Аниве установили подозреваемого в краже 50 тысяч рублей с банковской карты. Как выяснили правоохранители, 49-летний фигурант находился в гостях у заявителя, где они вместе распивали спиртные напитки. Как рассказали ТИА «Острова» сахалинской полиции, через некоторое время потерпевший дал свою банковскую карту подозреваемому для похода в магазин и назвал ему пин-код.

Злоумышленник решил воспользоваться данной ситуацией и снял с банковского счета потерпевшего 50 тысяч рублей. Похищенные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ - кража с банковского счета. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

