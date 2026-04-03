10:50, 3 Апреля 2026 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Огонь уничтожил деревянное строение в СНТ «Сигма» на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Ключи огонь полностью уничтожил деревянную хозпостройку на территории СНТ «Сигма». Сообщение о возгорании поступило спасателям 2 апреля 2026 года в 17.44. Как рассказали ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчёт прибыл на место через 12 минут - к этому моменту открытое пламя охватило всё строение площадью 42 квадратных метра.

Эвакуация людям не потребовалась, а угроза распространения огня на соседние объекты отсутствовала. Пожарные локализовали возгорание в 18.07, а полностью ликвидировали его в 18.34. Всего на тушении работали 14 сотрудников МЧС, 4 единицы спецтехники, а также 4 местных жителя из СНТ.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

