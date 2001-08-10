Житель Макарова едва не убил знакомого ударом ножа в грудь

В Макаровском районе Сахалинской области будут судить 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство знакомого.

Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, преступление произошло 18 февраля 2026 года. Обвиняемый вместе с 30-летним потерпевшим находился на крыльце подъезда дома на улице 50 лет Октября в Макарове. Между мужчинами возник конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый достал заранее принесенный с собой нож и дважды ударил оппонента в грудь. Довести задуманное до конца мужчина не смог – потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть место происшествия. Кроме того, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.