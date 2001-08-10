Восьмерых браконьеров будут судить в Корсакове за добычу гребешка на 1,4 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковская городская прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконной добыче водных биоресурсов. Фигурантами стали восемь жителей Сахалинской области.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской прокуратуре, преступление было совершено в сентябре 2025 года. Злоумышленники, используя две моторные лодки и водолазное снаряжение, добыли со дна акватории залива Анива более четырех тысяч экземпляров морского гребешка. Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 1,4 миллиона рублей.

Браконьеров задержали на месте преступления сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Незаконно добытый гребешок был изъят.

Действия обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб). Свою вину фигуранты признали полностью. Часть ущерба на сумму 525 тысяч рублей они возместили добровольно.

Для обеспечения возмещения оставшейся части ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемых. Под запрет попали моторные лодки, водолазное оборудование и мобильные телефоны общей стоимостью более двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Корсаковский городской суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.