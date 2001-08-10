Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранительные органы Сахалинской области пресекли деятельность подпольного игорного клуба в областном центре. Четверо местных жителей организовали незаконный бизнес, маскируя его под клубные игры в нежилом помещении города.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД совместно с бойцами СОБР Росгвардии накрыли нелегальное игорное заведение в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, четверо горожан создали организованную группу с четким распределением ролей для проведения азартных игр вне специально отведенной зоны. Злоумышленники арендовали нежилое помещение, где с ноября 2025 года по март 2026 года проводили игры с использованием покерных столов, фишек и карт.

Участники группы действовали по графику: они поочередно дежурили в помещении, следили за порядком и обзванивали потенциальных клиентов, приглашая их на нелегальные сеансы. Стоимость участия в одной игре варьировалась от одной до десяти тысяч рублей. Оплата принималась исключительно наличными.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК изъяли четыре игровых стола, пять мобильных телефонов, игральные кости и сопутствующую документацию. Кроме того, из оборота изъяты денежные средства: 30 тысяч рублей в российской валюте и 1100 долларов США.

Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по материалам, переданным полицией. Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).