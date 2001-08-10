Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правоохранительные органы Сахалинской области пресекли деятельность подпольного игорного клуба в областном центре. Четверо местных жителей организовали незаконный бизнес, маскируя его под клубные игры в нежилом помещении города.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД совместно с бойцами СОБР Росгвардии накрыли нелегальное игорное заведение в Южно-Сахалинске. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, четверо горожан создали организованную группу с четким распределением ролей для проведения азартных игр вне специально отведенной зоны. Злоумышленники арендовали нежилое помещение, где с ноября 2025 года по март 2026 года проводили игры с использованием покерных столов, фишек и карт.
Участники группы действовали по графику: они поочередно дежурили в помещении, следили за порядком и обзванивали потенциальных клиентов, приглашая их на нелегальные сеансы. Стоимость участия в одной игре варьировалась от одной до десяти тысяч рублей. Оплата принималась исключительно наличными.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК изъяли четыре игровых стола, пять мобильных телефонов, игральные кости и сопутствующую документацию. Кроме того, из оборота изъяты денежные средства: 30 тысяч рублей в российской валюте и 1100 долларов США.
Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по материалам, переданным полицией. Действия фигурантов квалифицированы по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:28 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
07:49 Сегодня Силовики накрыли подпольный игорный клуб в Южно-Сахалинске
10:58 Сегодня Житель Южно-Сахалинска предстанет перед судом за смертельное ДТП
09:30 Сегодня Четверых пьяных водителей задержали на Сахалине за сутки
13:09 Вчера Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
09:08 6 Марта Авиакомпания "Аврора" открыла продажу билетов на период летней навигации 2026 года
14:06 6 Марта Прокуратура помогла трем сахалинцам добиться капремонта в аварийном жилье
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 09:02 Сегодня Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 Вчера Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
- 11:02 10 Марта Стрельбы из РПГ-7В прошли на полигонах Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?